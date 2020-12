Nuovo Dpcm, restrizioni fino a metà gennaio: il governo deciderà una linea dura (Di martedì 1 dicembre 2020) Giornata chiave quella di oggi per la decisione del Nuovo Dpcm. Il governo nelle prossime ore dovrebbe emanare il Nuovo testo che comprende tutte le regole da adottare nel periodo natalizio. Il Nuovo testo dovrà essere approvato il 4 dicembre per regolamentare le festività. Così come segnala la Repubblica, per Natale, l’Italia dovrebbe diventare un’unica L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 1 dicembre 2020) Giornata chiave quella di oggi per la decisione del. Ilnelle prossime ore dovrebbe emanare iltesto che comprende tutte le regole da adottare nel periodo natalizio. Iltesto dovrà essere approvato il 4 dicembre per regolamentare le festività. Così come segnala la Repubblica, per Natale, l’Italia dovrebbe diventare un’unica L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

marcodimaio : Si sta scrivendo un nuovo #Dpcm: il Governo non dimentichi la situazione difficile di migliaia di italiani che sono… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, nuovo Dpcm: ipotesi validità misure fino al 10 gennaio #coronavirus - fattoquotidiano : Folla per lo shopping, Variati (Viminale): “Sindaci e Regioni possono già intervenire. Gesti irresponsabili possono… - pomeriggio5 : Partiamo subito con tutte le ultime novità sull'emergenza #Covid Ecco le indiscrezioni sul nuovo Dpcm che deciderà… - MicheleRovito : RT @mattinodinapoli: Nuovo #dpcm, Conte apre ai «ricongiungimenti familiari». Resta il nodo hotel aperti in montagna -