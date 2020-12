Macchina, parla con me: Schneider Electric sviluppa un Virtual Assistant per il monitoraggio dei sistemi produttivi di processo (Di martedì 1 dicembre 2020) (Bg, 1 dicembre 2020) - Stezzano (BG) 1 dicembre 2020 – Le tecnologie per gli assistenti vocali negli ultimi anni sono via via evolute, per aumentarne le capacità di riconoscimento, ridurne la latenza, aumentare l'affidabilità e la ripetibilità delle prestazioni. Oggi sono disponibili soluzioni mature per essere adottate anche in contesti complessi come quello industriale, con l'obiettivo di mettere a disposizione assistenti Virtuali da utilizzare per l'operatività su macchine e impianti. Schneider Electric presenta oggi il suo Virtual Assistant, prototipo sviluppato nel nostro paese e già sperimentato in casi pratici di utilizzo, che consente ai clienti di sfruttare un'interfaccia vocale per operare sul campo, offrendo numerosi vantaggi. - Omogeneità applicativa: il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 dicembre 2020) (Bg, 1 dicembre 2020) - Stezzano (BG) 1 dicembre 2020 – Le tecnologie per gli assistenti vocali negli ultimi anni sono via via evolute, per aumentarne le capacità di riconoscimento, ridurne la latenza, aumentare l'affidabilità e la ripetibilità delle prestazioni. Oggi sono disponibili soluzioni mature per essere adottate anche in contesti complessi come quello industriale, con l'obiettivo di mettere a disposizione assistentii da utilizzare per l'operatività su macchine e impianti.presenta oggi il suo, prototipoto nel nostro paese e già sperimentato in casi pratici di utilizzo, che consente ai clienti di sfruttare un'interfaccia vocale per operare sul campo, offrendo numerosi vantaggi. - Omogeneità applicativa: il ...

