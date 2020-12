Lucia Azzolina: "Lavoro per riportare gli studenti in classe a dicembre, con gradualità" (Di martedì 1 dicembre 2020) “Non sto lavorando per l’apertura delle superiori il 7 gennaio, ma per riportare con gradualità a scuola gli studenti delle superiori a dicembre, ma è una decisione che prenderemo con tutto il governo, ma anche studiando la curva dei contagi”. Lo ha detto la ministra dell’Istruzione nel suo intervento a Corriere.it. “Tutto deve accadere tranne che la scuola paghi, come sta facendo, una seconda estate. A Natale non deve accadere la stessa cosa”, ha aggiunto. Sui trasporti “c’è una criticità. Lo ribadisco”, ha continuato la titolare dell’Istruzione. “Nelle aree metropolitane se dalle 8 in poi ci sono difficoltà siamo disponibilissimi a far entrare gli studenti anche più tardi. Il ministero farà tutto quello che è nei suoi poteri per riportare gradualmente gli studenti a ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 1 dicembre 2020) “Non sto lavorando per l’apertura delle superiori il 7 gennaio, ma percona scuola glidelle superiori a, ma è una decisione che prenderemo con tutto il governo, ma anche studiando la curva dei contagi”. Lo ha detto la ministra dell’Istruzione nel suo intervento a Corriere.it. “Tutto deve accadere tranne che la scuola paghi, come sta facendo, una seconda estate. A Natale non deve accadere la stessa cosa”, ha aggiunto. Sui trasporti “c’è una criticità. Lo ribadisco”, ha continuato la titolare dell’Istruzione. “Nelle aree metropolitane se dalle 8 in poi ci sono difficoltà siamo disponibilissimi a far entrare glianche più tardi. Il ministero farà tutto quello che è nei suoi poteri pergradualmente glia ...

