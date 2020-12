L'albero di Natale più famoso al mondo è quello di Gubbio (Di martedì 1 dicembre 2020) L'albero di Natale più famoso del mondo è quello di Gubbio. Non soltanto è il più alto, ma è anche quello più popolare avendo totalizzato il punteggio maggiore (340 punti) sulla base, oltre all'altezza, di altri parametri comparati da DIY's.com: il volume di ricerche Google, gli hashtag Instagram, il numero di palline e addobbi natalizi per decorare gli alberi. Gubbio troneggia al primo posto sorpassando una celebrità come l'albero di Natale del Rockefeller Center a New York che sale sul podio non a sorpresa conquistando il secondo posto con 320 punti. Sul terzo gradino del podio l'albero di Vilnius, in Lituania, con 310 punti. L'albero di Gubbio, città gioiello ... Leggi su gqitalia (Di martedì 1 dicembre 2020) L'dipiùdeldi. Non soltanto è il più alto, ma è anchepiù popolare avendo totalizzato il punteggio maggiore (340 punti) sulla base, oltre all'altezza, di altri parametri comparati da DIY's.com: il volume di ricerche Google, gli hashtag Instagram, il numero di palline e addobbi natalizi per decorare gli alberi.troneggia al primo posto sorpassando una celebrità come l'didel Rockefeller Center a New York che sale sul podio non a sorpresa conquistando il secondo posto con 320 punti. Sul terzo gradino del podio l'di Vilnius, in Lituania, con 310 punti. L'di, città gioiello ...

NetflixIT : Quest’anno sotto l’albero c’è di tutto: un’isola leggendaria con Elio Germano e Matilda De Angelis, le nuove e terr… - vaticannews_it : #30novembre #Vaticano Le operazioni per alzare l'albero di Natale in Piazza San Pietro. #Avvento L'inaugurazione e… - vaticannews_it : #30novembre A Piazza San Pietro è arrivato, dalla Slovenia sudorientale, l’albero di Natale che sarà poi alzato in… - Sicilianodoc7 : RT @cristianalaz: Sotto l’albero di Natale si fa sempre più plastico un dono speciale per i “ricconi” italiani: la #patrimoniale In un mom… - cristianalaz : Sotto l’albero di Natale si fa sempre più plastico un dono speciale per i “ricconi” italiani: la #patrimoniale In… -

Ultime Notizie dalla rete : albero Natale HTTP/1.1 Server Too Busy