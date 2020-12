"Il test rapido prima di Natale non è la patente d'immunità" (Di martedì 1 dicembre 2020) Francesca Angeli Il direttore dello Spallanzani: "Lo strumento è utile ma non garantisce sui contatti precedenti e successivi" Un tampone rapido negativo non rappresenta un via libera per il periodo delle feste e non può sostituire le misure di prevenzione e distanziamento. Il professor Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'Inmi Spallanzani di Roma, mette in guardia i «vacanzieri»: un test negativo non è patente di immunità. È partita la corsa al tampone rapido: si esegue in vista delle feste per trascorrerle tutti insieme comunque. I laboratori privati sono in overbooking. È utile? «Il tampone antigenico o rapido affianca e non sostituisce il tampone molecolare classico, che rimane il gold standard per il rilevamento dell'infezione. È certamente utile, perché ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 1 dicembre 2020) Francesca Angeli Il direttore dello Spallanzani: "Lo strumento è utile ma non garantisce sui contatti precedenti e successivi" Un tamponenegativo non rappresenta un via libera per il periodo delle feste e non può sostituire le misure di prevenzione e distanziamento. Il professor Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'Inmi Spallanzani di Roma, mette in guardia i «vacanzieri»: unnegativo non èdi. È partita la corsa al tampone: si esegue in vista delle feste per trascorrerle tutti insieme comunque. I laboratori privati sono in overbooking. È utile? «Il tampone antigenico oaffianca e non sostituisce il tampone molecolare classico, che rimane il gold standard per il rilevamento dell'infezione. È certamente utile, perché ...

Siglato l’accordo tra il Comune di Belforte e il gruppo medico Associati Fisiomed per i tamponi rapidi antigenici e i test sierologici. L’ente mette a disposizione il piano terra dell’ex Mattatoio, in ...

Tamponi pagati dal Comune per velocizzare il monitoraggio

Il sindaco ha disposto l’acquisto di 700 test rapidi per alcune categorie di persone Degli esami si occupa la Pubblica Assistenza. Ecco a chi sono destinati e perché ...

