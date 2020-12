Halo Infinite torna in video tra esplosioni | suoni di Xbox eun carlino!

Halo Infinite torna in video tra esplosioni, suoni di Xbox e...un carlino! (Di martedì 1 dicembre 2020) Halo Infinite doveva essere lanciato insieme a Xbox Series X/S ma, come saprete, è stato deciso per un rinvio dell'uscita che ha deluso i tantissimi fan in attesa. Al momento non sappiamo quando arriverà il nuovo capitolo dell'amata serie, ma 343 Industries ha deciso di aggiornare i giocatori pubblicando un nuovo video dedicato alla creazione dell'audio. Il filmato è stato pubblicato dall'account di Halo su Twitter e ci mostra il lavoro svolto dagli sviluppatori per la creazione dei suoni del gioco. Possiamo vedere come sono state campionate le esplosioni e i suoni emessi dalle console Xbox. Ma oltre a questo, 343 ha campionato anche i rumori emessi da un simpatico carlino e da un furetto! Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 1 dicembre 2020)doveva essere lanciato insieme aSeries X/S ma, come saprete, è stato deciso per un rinvio dell'uscita che ha deluso i tantissimi fan in attesa. Al momento non sappiamo quando arriverà il nuovo capitolo dell'amata serie, ma 343 Industries ha deciso di aggiornare i giocatori pubblicando un nuovodedicato alla creazione dell'audio. Il filmato è stato pubblicato dall'account disu Twitter e ci mostra il lavoro svolto dagli sviluppatori per la creazione deidel gioco. Possiamo vedere come sono state campionate lee iemessi dalle console. Ma oltre a questo, 343 ha campionato anche i rumori emessi da un simpatico carlino e da un furetto! Leggi altro...

