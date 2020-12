Gina Prince-Bythewood e Tina Mabry collaborano per realizzare The Supremes at Earl' s All You Can-Eat

Leggi su movieplayer

(Di martedì 1 dicembre 2020), dopo The Old Guard, collaborerà con la registaperil film Theat's All You Can-Eat., reduce dal successo del film The Old Guard realizzato per Netflix, collaborerà conper adattare in un film il romanzo Theat's All You Can-Eat. Il libro è stato scritto da Edward Kelsey Moore e racconta la storia di un gruppo di amiche.sarà la regista del lungometraggio, mentrene ha firmato la regia. Tra le pagine si racconta la ...