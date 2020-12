GF Vip 5, Patrizia De Blanck silura Myriam Catania in diretta: “Questa scema!” (Di martedì 1 dicembre 2020) Patrizia De Blanck ha attaccato duramente la sua ex coinquilina vip nella Casa del Gf vip, Myriam Catania, durante la nuova diretta del reality condotto da Alfonso Signorini, dando alla bionda attrice della “scema e cretina”. Questo, per aver difeso Giulia Salemi dal gossip che la contessa aveva lanciato sulla modella italo-persiana poco prima. Ovvero l’indiscrezione secondo cui Giulia ci avrebbe provato invano con Flavio Briatore e che l’imprenditore avrebbe poi rifiutato le avances della Salemi. Un‘indiscrezione bomba che ha lasciato sgomenta la Catania, tanto che l’attrice è insorta nello studio a difesa di Giulia. Nell’articolo vi spieghiamo nel dettaglio cosa è accaduto tra l’attrice e la contessa capitolina. Gf vip news, Patrizia De Blanck ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 1 dicembre 2020)Deha attaccato duramente la sua ex coinquilina vip nella Casa del Gf vip,, durante la nuovadel reality condotto da Alfonso Signorini, dando alla bionda attrice della “scema e cretina”. Questo, per aver difeso Giulia Salemi dal gossip che la contessa aveva lanciato sulla modella italo-persiana poco prima. Ovvero l’indiscrezione secondo cui Giulia ci avrebbe provato invano con Flavio Briatore e che l’imprenditore avrebbe poi rifiutato le avances della Salemi. Un‘indiscrezione bomba che ha lasciato sgomenta la, tanto che l’attrice è insorta nello studio a difesa di Giulia. Nell’articolo vi spieghiamo nel dettaglio cosa è accaduto tra l’attrice e la contessa capitolina. Gf vip news,De...

