Dpcm Natale, dal coprifuoco agli spostamenti fino alla terza ondata: ecco cosa prevede (Di martedì 1 dicembre 2020) Alessandro Nunziati Prudenza e attenzione dettano la linea di Palazzo Chigi, “una linea che mette la salute davanti a tutto”. Il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia ha anticipato che l’orientamento del Governo è quello di lasciare il coprifuoco anche a Capodanno e per tutte le festività. “Se decidiamo che c’è un limite orario per gli Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di martedì 1 dicembre 2020) Alessandro Nunziati Prudenza e attenzione dettano la linea di Palazzo Chigi, “una linea che mette la salute davanti a tutto”. Il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia ha anticipato che l’orientamento del Governo è quello di lasciare ilanche a Capodanno e per tutte le festività. “Se decidiamo che c’è un limite orario per gli Impronta Unika.

lucianinalitti : Gli scienziati devono sapere cosa c’è dentro il vaccino, noi dobbiamo fidarci, non è come la ricetta del polpettone… - Corriere : ?? Alberghi, ristoranti, commensali a Natale e Capodanno, scuola: oggi Speranza e Boccia ne discuteranno con i gover… - fattoquotidiano : I PIANI ANTI-CALCA DA NORD A SUD In attesa del dpcm. Fanno discutere le linee guida europee: “A Natale evitate le c… - Adnkronos : Verso #nuovoDpcm #Natale, nodo spostamenti tra regioni - bizcommunityit : Verso nuovo Dpcm Natale, nodo spostamenti tra regioni -