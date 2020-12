Covid, dal governo 'tolleranza zero' per le feste natalizie | Crisanti: Parlare di sci con 600 morti? Non è da Paese normale (Di martedì 1 dicembre 2020) Alberghi di montagna chiusi per tutte le vacanze natalizie e quarantena per chi decide di trascorrerle all'estero. Il governo, per combattere l'emergenza Covid sceglie di blindare l'Italia. I ministri ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 1 dicembre 2020) Alberghi di montagna chiusi per tutte le vacanzee quarantena per chi decide di trascorrerle all'estero. Il, per combattere l'emergenzasceglie di blindare l'Italia. I ministri ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid dal Covid, dal governo "tolleranza zero" per le feste natalizie TGCOM Libertà di promozioni e poi saldi, da fine Gennaio

La Regione Toscana, in considerazione dell'emergenza Covid in atto, ha modificato calendario e modalità dei saldi invernali. Ma con la possibilità di effettuare promozioni già a partire dal primo dell ...

Dalla saturazione del sangue all’aspirina: ecco la guida sulle cure a casa per i pazienti a «basso rischio»

Il documento contenuto in una circolare della Salute è stato condiviso nelle settimane scorse anche con i medici di famiglia ed è un vero e proprio vademecum sulla gestione del paziente, le terapie e ...

