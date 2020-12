Covid-19, il sindaco di Bisaccia torna a casa: “Difendetevi in maniera accorta” (Di martedì 1 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBisaccia (Av) – Il sindaco del comune di Bisaccia, Marcello Arminio, torna a casa dopo aver contratto il Covid-19. “Io voglio dirvi subito che il virus è terribile. In pratica è subdolo, all’inizio pare che se ne sta per conto suo. Poi aggredisce gli organi e le situazioni che hanno anche una debole patologia. Dovete stare estremamente attenti. A mio avviso anche gli asintomatici dovrebbero prendere precauzioni anche farmaceutiche“. “Ringrazio la dottoressa Bellizzi primario del Frangipane. E tutta l’equipe medica e paramedica. Loro aiutano continuamente ogni giorno chi soffre. Dopo i contagi di Bisaccia pare che la curva pare in discesa”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 1 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – Ildel comune di, Marcello Arminio,dopo aver contratto il-19. “Io voglio dirvi subito che il virus è terribile. In pratica è subdolo, all’inizio pare che se ne sta per conto suo. Poi aggredisce gli organi e le situazioni che hanno anche una debole patologia. Dovete stare estremamente attenti. A mio avviso anche gli asintomatici dovrebbero prendere precauzioni anche farmaceutiche“. “Ringrazio la dottoressa Bellizzi primario del Frangipane. E tutta l’equipe medica e paramedica. Loro aiutano continuamente ogni giorno chi soffre. Dopo i contagi dipare che la curva pare in discesa”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

