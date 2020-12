Calabria, Gino Strada: «L’ospedale da campo a Crotone? Un primo passo. Le polemiche? Non sono un missionario» (Di martedì 1 dicembre 2020) La mattina del primo dicembre, Gino Strada, fondatore di Emergency, è andato a Crotone per fare un sopralluogo alL’ospedale da campo davanti al nosocomio cittadino che la sua associazione gestirà per dare una mano alla sanità regionale nell’emergenza Covid. Una struttura tendata, con 20 posti letto allestiti grazie agli sforzi di Protezione civile ed Esercito italiano. Nel pomeriggio, Gino Strada ha tenuto una conferenza stampa sui canali social della testata Calabria News. Strada ha parlato del nuovo reparto, il cosiddetto Covid 2, che «potrà trattare malati di bassa-media intensità». Al momento, Emergency ha fornito dieci suoi medici per rendere operativa la struttura, «perché a Crotone c’è ... Leggi su open.online (Di martedì 1 dicembre 2020) La mattina deldicembre,, fondatore di Emergency, è andato aper fare un sopralluogo aldadavanti al nosocomio cittadino che la sua associazione gestirà per dare una mano alla sanità regionale nell’emergenza Covid. Una struttura tendata, con 20 posti letto allestiti grazie agli sforzi di Protezione civile ed Esercito italiano. Nel pomeriggio,ha tenuto una conferenza stampa sui canali social della testataNews.ha parlato del nuovo reparto, il cosiddetto Covid 2, che «potrà trattare malati di bassa-media intensità». Al momento, Emergency ha fornito dieci suoi medici per rendere operativa la struttura, «perché ac’è ...

