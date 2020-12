Borussia Dortmund-Lazio, carica Inzaghi: “Pronti a giocarcela, vogliamo la qualificazione con un turno d’anticipo” (Di martedì 1 dicembre 2020) Vigilia di Champions per la Lazio.Scalda i motori la formazione di Simone Inzaghi che, domani sera, affronterà il Borussia Dortmund nella sfida valida per la 5^ giornata di Champions League. Un impegno importante che potrebbe regalare il pass per gli ottavi ai biancocelesti, attualmente secondi nel proprio girone a 8 punti. Sfida presentata dal tecnico Simone Inzaghi nella consueta conferenza stampa pre-gara, svoltasi questo pomeriggio."Ce la giocheremo con le nostre armi. Ci saranno tantissime insidie, loro sono una delle squadre più forti d'Europa. Giocando così tanto ci sono problematiche inaspettate. Eccetto Muriqi, ho tutti a disposizione anche se devo valutare qualche piccola cosa nei singoli, come Luiz Felipe e Caicedo. Deciderò con calma la formazione".Inzaghi si è poi ... Leggi su mediagol (Di martedì 1 dicembre 2020) Vigilia di Champions per la.Scalda i motori la formazione di Simoneche, domani sera, affronterà ilnella sfida valida per la 5^ giornata di Champions League. Un impegno importante che potrebbe regalare il pass per gli ottavi ai biancocelesti, attualmente secondi nel proprio girone a 8 punti. Sfida presentata dal tecnico Simonenella consueta conferenza stampa pre-gara, svoltasi questo pomeriggio."Ce la giocheremo con le nostre armi. Ci saranno tantissime insidie, loro sono una delle squadre più forti d'Europa. Giocando così tanto ci sono problematiche inaspettate. Eccetto Muriqi, ho tutti a disposizione anche se devo valutare qualche piccola cosa nei singoli, come Luiz Felipe e Caicedo. Deciderò con calma la formazione".si è poi ...

pjacapulita : mio padre mi ha appena chiesto se l'Inter gioca col 'Borussia Dortmund o Moncheglaud' si vede che non guarda una partita dai tempi di Recoba - Deepnightpress : Borussia Dortmund vs Lazio Pronostico e Formazioni 2-12-20 Champions League #UCL #BVBLazio #bettingtips… - TommyBrain : Borussia Dortmund-Lazio, i biancocelesti si allenano...' - IacobellisT : Borussia Dortmund-Lazio, i biancocelesti si allenano...' - CasinoNews6 : Borussia Dortmund v Lazio - Immobile can get Lazio moving Casino News - -

Ultime Notizie dalla rete : Borussia Dortmund HTTP/1.1 Server Too Busy