Arrestato 45enne | deve scontare 3 anni e 8 mesi per detenzione droga

Leggi su romadailynews

(Di martedì 1 dicembre 2020) Roma – I Carabinieri della Stazione di Mentana hannoundel posto, in esecuzione di un ordine di carcerazione del Tribunale di Tivoli, che dovra’la pena di 3e 8per il reato didi sostanze stupefacenti. L’uomo, il 30 gennaio del 2019, fu trovato in possesso di 2 kg di cocaina all’interno della sua abitazione di Fonte Nuova. Il suo arresto e il sequestro dell’ingente quantitativo di cocaina fu un importante tassello dell’operazione denominata ‘Ne’ condotta dalla Sezione Operativa dei Carabinieri di Monterotondo, coordinata dalla Direzione Antimafia di Roma e conclusasi il successivo 13 febbraio di quest’anno con l’arresto di 24 persone, per associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze ...