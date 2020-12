Very mobile: quando la pubblicità diventa sostenibile (Di lunedì 30 novembre 2020) Roma, 30 Novembre 2020 – Il ‘DNA green’ dell’operatore mobile Very mobile approda a Genova, con una mega affissione che purifica l’aria grazie ad uno speciale tessuto, “the Breath”, progettato per assorbirne e disaggregarne le particelle nocive, esclusiva di Urban Vision, prima media company green d’Europa. Passa a Very mobile: chiamate, SMS illimitati e fino a 100 GB “Riduciamo l’inquinamento, aumentiamo i Giga”, recita il claim che promuove l’offerta da 100 Giga a partire da 6,99 euro al mese. Il cartellone pubblicitario è realizzato infatti con una tecnologia che riesce davvero a contenere l’inquinamento atmosferico causato dalle automobili, dai sistemi di riscaldamento e dalle emissioni industriali. “Abbiamo scelto di posizionare l’affissione, di circa 204 m2, in prossimità della ‘sopraelevata’ ... Leggi su pantareinews (Di lunedì 30 novembre 2020) Roma, 30 Novembre 2020 – Il ‘DNA green’ dell’operatoreapproda a Genova, con una mega affissione che purifica l’aria grazie ad uno speciale tessuto, “the Breath”, progettato per assorbirne e disaggregarne le particelle nocive, esclusiva di Urban Vision, prima media company green d’Europa. Passa a: chiamate, SMS illimitati e fino a 100 GB “Riduciamo l’inquinamento, aumentiamo i Giga”, recita il claim che promuove l’offerta da 100 Giga a partire da 6,99 euro al mese. Il cartellone pubblicitario è realizzato infatti con una tecnologia che riesce davvero a contenere l’inquinamento atmosferico causato dalle automobili, dai sistemi di riscaldamento e dalle emissioni industriali. “Abbiamo scelto di posizionare l’affissione, di circa 204 m2, in prossimità della ‘sopraelevata’ ...

