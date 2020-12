Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Le Gravi Accuse di Gemma Galgani! (Di lunedì 30 novembre 2020) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Gemma accusa duramente Maria e Sabina accusandole di essere complici e di aver organizzato tutto. Nel frattempo Dalila rinuncia alla conoscenza con Gianluca, e Valeria piange per Davide… Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne, al centro dell’attenzione c’è stata Gemma con delle Gravi Accuse che ha lanciato contro Sabina e Maria. Si è dedicato un ampio spazio anche al Trono Classico. Ecco che cosa è successo. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Gemma attacca Maria e Sabina! La Puntata si apre con Antonio che continua ad essere furioso con Sophie e gli altri ... Leggi su uominiedonnenews (Di lunedì 30 novembre 2020)diaccusa duramente Maria e Sabina accusandole di essere complici e di aver organizzato tutto. Nel frattempo Dalila rinuncia alla conoscenza con Gianluca, e Valeria piange per Davide… Nellaquotidiana di, al centro dell’attenzione c’è statacon delleche ha lanciato contro Sabina e Maria. Si è dedicato un ampio spazio anche al Trono Classico. Ecco che cosa è successo.diattacca Maria e Sabina! Lasi apre con Antonio che continua ad essere furioso con Sophie e gli altri ...

