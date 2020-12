“Striscia La Notizia”: tapiro d’oro a Zlatan Ibrahimovic (Di lunedì 30 novembre 2020) “Premio” dopo le dichiarazioni contro Ea Sports e “FIFA” «Sfruttano la mia immagine senza darmi un euro: è contro le regole». È categorico Zlatan Ibrahimovic, durante la consegna del tapiro d’oro da parte di Valerio Staffelli, fuori dalla sede del Milan. Leggi anche: Arriva un film su Zlatan Ibrahimovic L’attaccante rossonero si è schierato contro EA Sports, secondo lui colpevole di usare il suo nome – e quello di tanti altri calciatori – senza il consenso e traendone profitti grazie al celebre videogame “FIFA”. «EA Sports sostiene di aver acquisito i diritti da FifPro e che FifPro rappresenti i giocatori – ha spiegato– ma noi non abbiamo firmato niente. Bisogna investigare». Infine, quando Valerio Staffelli gli ha chiesto come stesse procedendo il recupero dall’infortunio, lo svedese ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 30 novembre 2020) “Premio” dopo le dichiarazioni contro Ea Sports e “FIFA” «Sfruttano la mia immagine senza darmi un euro: è contro le regole». È categorico, durante la consegna delda parte di Valerio Staffelli, fuori dalla sede del Milan. Leggi anche: Arriva un film suL’attaccante rossonero si è schierato contro EA Sports, secondo lui colpevole di usare il suo nome – e quello di tanti altri calciatori – senza il consenso e traendone profitti grazie al celebre videogame “FIFA”. «EA Sports sostiene di aver acquisito i diritti da FifPro e che FifPro rappresenti i giocatori – ha spiegato– ma noi non abbiamo firmato niente. Bisogna investigare». Infine, quando Valerio Staffelli gli ha chiesto come stesse procedendo il recupero dall’infortunio, lo svedese ...

