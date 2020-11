Se avessi potuto avere quei mille miliardi di cui si parlava a casa mia

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 30 novembre 2020) Potevo essere ricca. Potevo nascere con dei patrimoni, anche se probabilmente non delle quantità mitomaneggiate in. E invece, la legge arrivò tardi. Mia madre, diceva la nostra leggenda privata, aveva avuto un corteggiatore. Un industriale. Più vecchio di lei, e sposato. Poiché passava la vita a rimpiangerlo, ogni tanto mio padre sbottava: perché non si era presa lui. Perché lui probabilmente non l’aveva mai voluta, essendo lei attendibile nei suoi resoconti come Cuticchia Cesare detto Manuel Fantoni – ma questo, quand’ero piccola, non lo sapevo. Magari lo intuivo, ma non sapevo rinfacciarlo. Quindi, per tutta l’infanzia vissi in questa convinzione: che sarei potuta essere ricca. Nascere dall’industriale, invece che da un dottorino qualunque. (Ora qualcuno mi spiegherà che con un dna diverso non sarei mica stata io. Siete gente senza poesia, voialtri). A un ...