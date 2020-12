Sampdoria | prima gioia per Candreva | gol e assist

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 30 novembre 2020) Nel 2-2 contro il Torino, maturato grazie al gol di Meité per i granata, l'uomo partita per laè stato senza dubbio Antonio. L'esterno blucerchiato, arrivato dall'Inter nell'ultima finestra di mercato, è diventato un punto fisso nello scacchiere di Ranieri: questa sera invece è arrivata la suacon la maglia dei liguri grazie a un tiro preciso e potente dal limite dell'area che ha beffato Sirigu. Poi suo anche il merito di far segnare Quagliarella per il raddoppio della Samp con una pennellata che pesca alla perfezione l'attaccante che al volo ribadisce in rete.