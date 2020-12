Rose: “L’Inter è obbligata a vincere, non vogliamo permettere che accada” (Di lunedì 30 novembre 2020) Borussia Moenchengladbach-Inter ha tutto il sapore di una finale, specie per l'Inter, chiamata a vincere per alimentare gli ultimi sogni di qualificazione nel girone di Champions. Il tecnico dei tedeschi, Marco Rose, sa che la squadra di Conte ha un solo risultato: "Il sorteggio con Inter e Real Madrid è stato durissimo . dichiara Rose ai microfoni di Sky Sport - . A Milano, nella prima partita, abbiamo impiegato parecchio tempo per esprimerci come volevamo e alla fine ci siamo riusciti". Non manca un giudizio su Lukaku, vero spauracchio dei tedeschi: "Lukaku è un giocatore straordinario, sul quale devi difendere sempre in maniera ottimale. L’Inter deve vincere e arriverà preparata al massimo per raggiungere questo obiettivo. Dobbiamo fare in modo che ciò non avvenga".caption id="attachment 1058713" align="alignnone" ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 30 novembre 2020) Borussia Moenchengladbach-Inter ha tutto il sapore di una finale, specie per l'Inter, chiamata aper alimentare gli ultimi sogni di qualificazione nel girone di Champions. Il tecnico dei tedeschi, Marco, sa che la squadra di Conte ha un solo risultato: "Il sorteggio con Inter e Real Madrid è stato durissimo . dichiaraai microfoni di Sky Sport - . A Milano, nella prima partita, abbiamo impiegato parecchio tempo per esprimerci come volevamo e alla fine ci siamo riusciti". Non manca un giudizio su Lukaku, vero spauracchio dei tedeschi: "Lukaku è un giocatore straordinario, sul quale devi difendere sempre in maniera ottimale. L’Inter devee arriverà preparata al massimo per raggiungere questo obiettivo. Dobbiamo fare in modo che ciò non avvenga".caption id="attachment 1058713" align="alignnone" ...

