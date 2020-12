Renato Zero difende il pubblico: “Vorrei invitare i promoter a non mettere fuori prevendite su eventi che sono ancora incerti” (Di lunedì 30 novembre 2020) Renato Zero ha invitato promoter e colleghi a non vendere biglietti per eventi che non si sa ancora se si realizzeranno per via della difficile situazione con il CoVid-19. L’occasione è la conclusione della trilogia Zerosettanta. Infatti, a breve uscirà VolumeUno. Non è un errore. La trilogia è contata al contrario. La trilogia nasce per festeggiare i 70 anni di Renato Zero. Zero ha dichiarato che non vede l’ora di rivedere il suo pubblico, ma ora i tempi non lo consentono. Così, il cantante si ritiene felice di aver potuto riempire con la sua musica i momenti di vuoto delle persone in difficoltà. Tra gli inediti presenti una canzone che si chiama Nemico caro. Questo ha permesso a Zero di ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 30 novembre 2020)ha invitatoe colleghi a non vendere biglietti perche non si sase si realizzeranno per via della difficile situazione con il CoVid-19. L’occasione è la conclusione della trilogiasettanta. Infatti, a breve uscirà VolumeUno. Non è un errore. La trilogia è contata al contrario. La trilogia nasce per festeggiare i 70 anni diha dichiarato che non vede l’ora di rivedere il suo, ma ora i tempi non lo consentono. Così, il cantante si ritiene felice di aver potuto riempire con la sua musica i momenti di vuoto delle persone in difficoltà. Tra gli inediti presenti una canzone che si chiama Nemico caro. Questo ha permesso adi ...

ClaudiaBen69 : RT @ClaudiaBen69: Renato Zero, Zerosettanta e una vita in più - - ClaudiaBen69 : Renato Zero, Zerosettanta e una vita in più - - ABRUZZOLIVETV : '#Tortoreto Lido... nelle #Marche...'. #Gaffe nazionale di #renatozero . Invitato nella città teramana #abruzzo… - GammaStereoRoma : Renato Zero - L'angelo Ferito - radiosiciliarse : Renato Zero - Poca vita -

Ultime Notizie dalla rete : Renato Zero HTTP/1.1 Server Too Busy