Quando Massimo Cannoletta fu eliminato a L’Eredità: “15 anni fa sbagliai” (Di lunedì 30 novembre 2020) Quando Massimo Cannoletta fu eliminato a L’Eredità Il campione assoluto de L’Eredità, Massimo Cannoletta, in passato è stato eliminato dalla stessa trasmissione. Si, avete capito bene. Accadde ben quindici anni fa, Quando a condurre il programma era Amadeus. Il campionissimo sbagliò sulla domanda “Chi è colui che firma un assegno?”, e tornò a casa. Ora invece tutto sta filando liscio e lui è già riuscito a portare a casa 168mila euro. Ma chi è il campione, Massimo Cannoletta? Si tratta di un divulgatore culturale di Acquarica di Lecce. Ha lavorato in nave e ha fatto per due volte il giro del mondo. “Ho avuto la fortuna di essere stato il responsabile culturale delle ... Leggi su tpi (Di lunedì 30 novembre 2020)fuIl campione assoluto de, in passato è statodalla stessa trasmissione. Si, avete capito bene. Accadde ben quindicifa,a condurre il programma era Amadeus. Il campionissimo sbagliò sulla domanda “Chi è colui che firma un assegno?”, e tornò a casa. Ora invece tutto sta filando liscio e lui è già riuscito a portare a casa 168mila euro. Ma chi è il campione,? Si tratta di un divulgatore culturale di Acquarica di Lecce. Ha lavorato in nave e ha fatto per due volte il giro del mondo. “Ho avuto la fortuna di essere stato il responsabile culturale delle ...

fattoquotidiano : Un giorno bisognerà chiedere a Massimo Giletti cosa gli è successo a un certo punto della vita [Leggi, di… - pap1pap : RT @SStefano93: Non sono preoccupato perché a Conte piacciono i Darmian e i Gagliardini quelli li valorizza al massimo, e magari ci vince p… - goffredov : @anna__mia20 Il massimo è quando prendi una sigaretta dopo anni e la accendi con distacco. - escberrote : non ho ancora deciso quando far nascere fagiolino, ma probabilmente di 29 o massimo il 28 così non ho troppe date d… - H0PESTR0M : RT @SStefano93: Non sono preoccupato perché a Conte piacciono i Darmian e i Gagliardini quelli li valorizza al massimo, e magari ci vince p… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando Massimo HTTP/1.1 Server Too Busy