Non è L’Arena, Giletti e l’appello a De Luca: “Basta offendere, venga qui” (Di lunedì 30 novembre 2020) Nel programma Non è L’Arena, il conduttore Massimo Giletti l’ancia un appello per De Luca: “Sono un cazzuto anche io, venga qui a parlare”. Ora si aspetta la risposta. Continua… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 30 novembre 2020) Nel programma Non è, il conduttore Massimol’ancia un appello per De: “Sono un cazzuto anche io,qui a parlare”. Ora si aspetta la risposta. Continua… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

EnricoLetta : Il più grande calciatore di tutti i tempi. E non lo dico per l’emozione del momento. L’unica volta che lo vidi gioc… - claudio_2022 : Non è L'Arena, sul vaccino Covid Crisanti umilia i colleghi: 'La ricerca con i quattrini pubblici, vanno condivisi… - clikservernet : Giletti e il Vesuvio che erutta COVID-19 a Non è l’Arena - Noovyis : (Giletti e il Vesuvio che erutta COVID-19 a Non è l’Arena) Playhitmusic - - Gandalf1948 : “Conte non verrà mai qui”. Giletti, clamorosa frecciata alla Gruber: caso-Paladino, che imbarazzo per il premier -

Ultime Notizie dalla rete : Non L’Arena Napoli, dopo la trasmissione “Non è l'Arena”, De Luca denuncia la 7 l'eco di caserta