Niente concerto di fine anno su Mediaset? Dipenderà dal Covid (Di lunedì 30 novembre 2020) Capodanno 2021 senza Panicucci? L'annuale appuntamento con il concerto dal vivo di Mediaset potrebbe saltare, a causa delle restrizioni Covid. Capodanno 2021 senza Panicucci: potrebbe saltare il concerto su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 30 novembre 2020) Capod2021 senza Panicucci? L'annuale appuntamento con ildal vivo dipotrebbe saltare, a causa delle restrizioni. Capod2021 senza Panicucci: potrebbe saltare ilsu Notizie.it.

zazoomblog : Niente concerto di fine anno su Mediaset? Dipenderà dal Covid - #Niente #concerto #Mediaset? - in_black0603 : Pensavo a tutte quelle cose che ho sempre sudato, conquistato, guadagnato, niente e nessuno mi ha mai regalato null… - hazsavedme_ : @OnlyvAngelx io non vorrei dire niente ma: merch di lou>>> E poi se harry non si fa vivo mica è colpa mia,… - ocagiulietta : RT @ninabecks1: L’unica cosa che amo delle feste natalizie è il Concerto di Capodanno da Vienna. Non lo perderei per niente al mondo. Magia - _gryffindorteam : @Bellarkesh @mcuheartx Lali ha da sempre litigato con Tini, non sono mai andate d’accordo. Poi Tini è una persona u… -

Ultime Notizie dalla rete : Niente concerto HTTP/1.1 Server Too Busy