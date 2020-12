Maradona, ecco l’ultimo audio whatsapp di Diego: “Abbi cura di Veronica e del mio Dieguito” (Di lunedì 30 novembre 2020) Nelle ultime ore è saltato fuori l'ultimo messaggio vocale whatsapp inviato da Diego Armando Maradona.Maradona, il dolore del fratello Hugo: “Chi ha sbagliato deve pagare. L’ultima telefonata con Diego alle 3 di notte”Il Pibe de Oro, come rivelato da Luis Ventura, conduttore del programma 'Secretos Verdaderos' su America Tv, avrebbe inviato una nota vocale al compagno della sua ex fidanzata Veronica Ojeda. La raccomandazione di Diego riguardava soprattutto il futuro del figlio Dieguito Fernando, Maradona ha infatti pregato Mario Baudry di prendersi cura di entrambi."Ciao Mario, sono Diego, so che ti sembrerà incredibile ma vedo bene Vero, mi ha detto che ora sta con te, abbi cura di lei e prenditi ... Leggi su mediagol (Di lunedì 30 novembre 2020) Nelle ultime ore è saltato fuori l'ultimo messaggio vocaleinviato daArmando, il dolore del fratello Hugo: “Chi ha sbagliato deve pagare. L’ultima telefonata conalle 3 di notte”Il Pibe de Oro, come rivelato da Luis Ventura, conduttore del programma 'Secretos Verdaderos' su America Tv, avrebbe inviato una nota vocale al compagno della sua ex fidanzataOjeda. La raccomandazione diriguardava soprattutto il futuro del figlio Dieguito Fernando,ha infatti pregato Mario Baudry di prendersidi entrambi."Ciao Mario, sono, so che ti sembrerà incredibile ma vedo bene Vero, mi ha detto che ora sta con te, abbidi lei e prenditi ...

