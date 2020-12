Laporta: “Nel 2006 rifiutai 250 milioni dall’Inter per Messi” (Di lunedì 30 novembre 2020) L’ex presidente del Barcellona, Juan Laporta, potrebbe ricandidarsi alla poltrona del club catalano alle elezioni dell’Aprile 2021. Alla stampa, Laporta ha presentato il piano per il nuovo Barcellona, parlando anche di qualche aneddoto del passato, legato a Messi. Queste le sue parole: “Messi? Nessuno può dubitare che ami il Barcellona: ci rispettiamo e ci amiamo, ma non ho parlato con lui. Quando saranno passate le elezioni spero di essere alla presidenza, poi parlerò con lui e magari proverà a farlo restare al Barça. Nel 2006 rifiutammo un’offerta da 250 milioni di euro di Moratti per portare Messi all’Inter. Leo era giovanissimo, forse addirittura minorenne. E una cifra del genere avrebbe fatto girare la testa a tutti, visto che il ragazzo non aveva ancora dimostrati nulla. Ma io lo volli tenere a tutti i ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 30 novembre 2020) L’ex presidente del Barcellona, Juan, potrebbe ricandidarsi alla poltrona del club catalano alle elezioni dell’Aprile 2021. Alla stampa,ha presentato il piano per il nuovo Barcellona, parlando anche di qualche aneddoto del passato, legato a Messi. Queste le sue parole: “Messi? Nessuno può dubitare che ami il Barcellona: ci rispettiamo e ci amiamo, ma non ho parlato con lui. Quando saranno passate le elezioni spero di essere alla presidenza, poi parlerò con lui e magari proverà a farlo restare al Barça. Nelrifiutammo un’offerta da 250di euro di Moratti per portare Messi all’Inter. Leo era giovanissimo, forse addirittura minorenne. E una cifra del genere avrebbe fatto girare la testa a tutti, visto che il ragazzo non aveva ancora dimostrati nulla. Ma io lo volli tenere a tutti i ...

sportface2016 : #Inter L'ex presidente del #Barcellona rivela l'offerta nerazzurra per #Messi - MikeBomber10 : RT @90ordnasselA: “#Laporta rivela che nel 2006 #Moratti e l’#Inter offrirono 250 milioni € per Leo #Messi e gli rispose che non era in ven… - corradone91 : Joan #Laporta, candidato alla presidenza del #Barcellona: '#Messi ama il #Barça. Ci rispettiamo e ci vogliamo bene,… - abdo_massa : RT @90ordnasselA: “#Laporta rivela che nel 2006 #Moratti e l’#Inter offrirono 250 milioni € per Leo #Messi e gli rispose che non era in ven… - ILOVEPACALCIO : #Laporta rivela: «Nel 2006 club italiano ha offerto 250 milioni per #Messi» - Ilovepalermocalcio -

Ultime Notizie dalla rete : Laporta “Nel Covid, Conte: «A stretto giro nuove misure per l’economia, c’è un diffuso disagio sociale e psicologico» Corriere della Sera