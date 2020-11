Inter, Eriksen in cerca di acquirenti: i nerazzurri vogliono De Paul al suo posto (Di lunedì 30 novembre 2020) Ormai è chiaro che Christian Eriksen sia a un passo dall’addio all’Inter: i nerazzurri vogliono Rodrigo De Paul come sostituto A gennaio le strade di Christian Eriksen e l’Inter si separeranno. Il giocatore, mai entrato nei crismi tattici di Conte, dovrà essere sostituito ed è per questo che i nerazzurri si stanno guardando attorno in cerca di offerte. Come scrive Tuttosport, Marotta ha già in mente un nome preciso al suo posto: il prescelto potrebbe essere una mezzala che unisca qualità e capacità di inserirsi negli spazi. identikit che risponde al nome di Rodrigo De Paul che l’Inter già corteggiava un anno fa di questi tempi. Se invece il centrocampista danese dovesse finire in ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 30 novembre 2020) Ormai è chiaro che Christiansia a un passo dall’addio all’: iRodrigo Decome sostituto A gennaio le strade di Christiane l’si separeranno. Il giocatore, mai entrato nei crismi tattici di Conte, dovrà essere sostituito ed è per questo che isi stanno guardando attorno indi offerte. Come scrive Tuttosport, Marotta ha già in mente un nome preciso al suo: il prescelto potrebbe essere una mezzala che unisca qualità e capacità di inserirsi negli spazi. identikit che risponde al nome di Rodrigo Deche l’già corteggiava un anno fa di questi tempi. Se invece il centrocampista danese dovesse finire in ...

