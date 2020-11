Giletti e il Vesuvio che erutta COVID-19 a Non è l’Arena (Di lunedì 30 novembre 2020) Ieri sera durante la trasmissione Non è l’Arena Massimo Giletti per raccontare la situazione della sanità in Campania ha usato una grafica in cui Il Vesuvio erutta il Coronavirus. L’accostamento tra il simbolo della città di Napoli e l’epidemia non è piaciuto a nessuno: Perché un’immagine simile? Era così necessaria una grafica col Vesuvio che erutta COVID? Un intervento di @SalernoSal e di @La7tv è assolutamente richiesto.#NonelArena pic.twitter.com/couw5VxNUb — Nicola Raiano (@NicolaRaiano) November 29, 2020 L’immagine è considerata razzista da tanti napoletani e non: Ma la grafica di questo led l’ha fatta Feltri Senior?#NonelArena pic.twitter.com/vCMTa5aFNw — GraceSomehow (@LaSambruna) November 29, 2020 Siccome Salvini non può più insultare napoletani e ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) Ieri sera durante la trasmissione Non èMassimoper raccontare la situazione della sanità in Campania ha usato una grafica in cui Ilil Coronavirus. L’accostamento tra il simbolo della città di Napoli e l’epidemia non è piaciuto a nessuno: Perché un’immagine simile? Era così necessaria una grafica colche? Un intervento di @SalernoSal e di @La7tv è assolutamente richiesto.#NonelArena pic.twitter.com/couw5VxNUb — Nicola Raiano (@NicolaRaiano) November 29, 2020 L’immagine è considerata razzista da tanti napoletani e non: Ma la grafica di questo led l’ha fatta Feltri Senior?#NonelArena pic.twitter.com/vCMTa5aFNw — GraceSomehow (@LaSambruna) November 29, 2020 Siccome Salvini non può più insultare napoletani e ...

clikservernet : Giletti e il Vesuvio che erutta COVID-19 a Non è l’Arena - Noovyis : (Giletti e il Vesuvio che erutta COVID-19 a Non è l’Arena) Playhitmusic - - blusewillis : RT @teoxandra: 4 motivi per cui è sbagliata l’immagine del #Vesuvio: 1. È antimeridionale. (Un po’ incoerente con “prima gli italiani”.)… - blusewillis : RT @APagliaccis: #Giletti che in quella inutile trasmissione che conduce, dopo aver dato voce a condannati, evasori, come #Briatore, #Formi… - blusewillis : RT @luisaauri: Io sono disgustata da quest'uomo, ormai Napoli è la sua ossessione, oggi a Roma e in altre città italiane assembramenti dapp… -

Ultime Notizie dalla rete : Giletti Vesuvio De Luca e i dati falsi di Giletti a ‘Non è l’Arena’: “Ecco tutte le spese, noi casa di vetro contro lo sciacallaggio” Il Riformista Giletti e il Vesuvio che erutta COVID-19 a Non è l’Arena

Ieri sera durante la trasmissione Non è l’Arena Massimo Giletti per raccontare la situazione della sanità in Campania ha usato una grafica in cui Il Vesuvio erutta il Coronavirus. L’accostamento tra ...

Tag "giletti contro de luca"

…noi casa di vetro contro lo sciacallaggio” Continua il duello a distanza tra Vincenzo De Luca e il conduttore de “Non è l’Arena” Massimo Giletti, particolarmente conce ...

Ieri sera durante la trasmissione Non è l’Arena Massimo Giletti per raccontare la situazione della sanità in Campania ha usato una grafica in cui Il Vesuvio erutta il Coronavirus. L’accostamento tra ...…noi casa di vetro contro lo sciacallaggio” Continua il duello a distanza tra Vincenzo De Luca e il conduttore de “Non è l’Arena” Massimo Giletti, particolarmente conce ...