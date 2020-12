Gasperini: “Contro il Verona abbiamo fatto bene nel complesso. I ragazzi stanno dando il massimo in tutte le competizioni” (Di lunedì 30 novembre 2020) Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League contro il Midtjylland:“Gosens? Sta bene, ha recuperato. La squadra ha fatto un’ottima gara col Verona, non siamo riusciti a riprendere la partita, ma nel complesso è stata un’ottima prestazione. Credo che i ragazzi in questo momento siano encomiabili, stanno facendo il massimo per poter portare avanti tutte le competizioni”. Rispetto lo scorso anno sente di più la pressione?“Siamo più avanti, abbiamo la certezza di giocare in Europa. Possiamo cercare solamente di migliorare, la qualificazione sarebbe un grandissimo risultato visto il girone. Per noi è un motivo di soddisfazione, cercheremo di raggiungere il ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 30 novembre 2020) Gian Pieroha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League contro il Midtjylland:“Gosens? Sta, ha recuperato. La squadra haun’ottima gara col, non siamo riusciti a riprendere la partita, ma nelè stata un’ottima prestazione. Credo che iin questo momento siano encomiabili,facendo ilper poter portare avantile. Rispetto lo scorso anno sente di più la pressione?“Siamo più avanti,la certezza di giocare in Europa. Possiamo cercare solamente di migliorare, la qualificazione sarebbe un grandissimo risultato visto il girone. Per noi è un motivo di soddisfazione, cercheremo di raggiungere il ...

clikservernet : Gasperini: “Contro il Verona abbiamo fatto bene nel complesso. I ragazzi stanno dando il massimo in tutte le compet… - Noovyis : (Gasperini: “Contro il Verona abbiamo fatto bene nel complesso. I ragazzi stanno dando il massimo in tutte le compe… - serieAnews_com : Intervenuto in conferenza alla vigilia della partita contro il Midtjylland, Gian Piero #Gasperini ha parlato delle… - sportli26181512 : Gasp, il Midtyjlland per dimenticare il Verona: 'Ma non va sottovalutato, sarà dura': Gasp, il Midtyjlland per dime… - Brusa_P : Io crederò allo scudetto quando faremo tre punti contro la banda Gasperini. #MilanFiorentina -

Ultime Notizie dalla rete : Gasperini “Contro HTTP/1.1 Server Too Busy