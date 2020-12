Dl sicurezza: Molteni, 'un inno e un manifesto alla clandestinità' (Di lunedì 30 novembre 2020) Roma, 30 nov. (Adnkronos) - Il decreto legge sicurezza all'esame della Camera rappresenta "un inno e un manifesto alla clandestinità, contro gli italiani, contro gli immigrati regolari". Lo ha affermato Nicola Molteni, della Lega, nella dichiarazione di voto sulla fiducia posta dal governo. "L'immigrazione senza regole -ha aggiunto- determina disagio e conflitti sui territori. Per noi c'è un'immigrazione di qualità, per voi c'è un immigrazione che non è fatta con il cuore ma con il portafoglio. O si sta con Matteo Salvini o si sta con il presidente Boldrini, o si votano i decreti sicurezza o si votano i decreti clandestinità". "La poltrona sarà importante -ha detto ancora Molteni rivolgendosi al Movimento 5 stelle- ma non si può ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) Roma, 30 nov. (Adnkronos) - Il decreto leggeall'esame della Camera rappresenta "une un, contro gli italiani, contro gli immigrati regolari". Lo ha affermato Nicola, della Lega, nella dichiarazione di voto sulla fiducia posta dal governo. "L'immigrazione senza regole -ha aggiunto- determina disagio e conflitti sui territori. Per noi c'è un'immigrazione di qualità, per voi c'è un immigrazione che non è fatta con il cuore ma con il portafoglio. O si sta con Matteo Salvini o si sta con il presidente Boldrini, o si votano i decretio si votano i decreti". "La poltrona sarà importante -ha detto ancorarivolgendosi al Movimento 5 stelle- ma non si può ...

TV7Benevento : Dl sicurezza: Molteni, 'un inno e un manifesto alla clandestinità'... - LegaCamera : #Molteni: Buongiorno amici. Inizia un’altra giornata in battaglia con i colleghi e amici della Lega per difendere… - Nanenmonio1 : RT @LegaCamera: #Molteni: ????Ancora in commissione contro la vergogna e l’infamia del decreto CLANDESTINI!!! Con gli amici e colleghi della… - LegaCamera : #Molteni: ????Ancora in commissione contro la vergogna e l’infamia del decreto CLANDESTINI!!! Con gli amici e collegh… -

Ultime Notizie dalla rete : sicurezza Molteni Dl sicurezza: Molteni, 'un inno e un manifesto alla clandestinità' Fortune Italia Dl Sicurezza, ok alla fiducia. M5s: “Decreti Salvini non hanno funzionato”. Protesta la Lega: “Dignità vale più della poltrona”

Lo dico al M5s: non si può un giorno essere per i decreti sicurezza e un giorno per azzerarli. La dignità conta molto di più di una poltrona”, ha accusato il deputato leghista Nicola Molteni, ...

Dl sicurezza: Lega non vota fiducia, è inno a clandestinità

Così Nicola Molteni, deputato della Lega annunciando in Aula, a Montecitorio, il 'no' al voto di fiducia posto dal governo sul decreto sicurezza. E ha aggiunto: Il governo e la maggioranza hanno ...

Lo dico al M5s: non si può un giorno essere per i decreti sicurezza e un giorno per azzerarli. La dignità conta molto di più di una poltrona”, ha accusato il deputato leghista Nicola Molteni, ...Così Nicola Molteni, deputato della Lega annunciando in Aula, a Montecitorio, il 'no' al voto di fiducia posto dal governo sul decreto sicurezza. E ha aggiunto: Il governo e la maggioranza hanno ...