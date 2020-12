Covid e Natale, l’idea di Vaia: “Aprire tutto 24 ore su 24 per evitare sovraffollamenti” (Di lunedì 30 novembre 2020) Roma, 30 nov – Come conciliare il Covid e il Natale? Per Francesco Vaia, direttore sanitario dell’Inmi Spallanzani, con i negozi aperti sulle 24 ore tutti i giorni. Secondo lui, questo scongiungerebbe sovraffollamenti e calche, diminuendo anche il rischio contagi. “Covid, a Natale aprire tutto” per Vaia Queste le parole di Vaia, che commentano anche un weekend in cui la frenesia da shopping (e il black friday non rinviato dal governo) ha visto le strade e i centro commerciali gremirsi di persone: “I sovraffollamenti che si stanno determinando nei centri delle città per lo shopping ci devono far riflettere, senza immaginare di avere la soluzione in tasca. Mi rivolgo ai cittadini: vogliamo avere sempre più spazi di agibilità sociale? Vogliamo tornare ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 30 novembre 2020) Roma, 30 nov – Come conciliare ile il? Per Francesco, direttore sanitario dell’Inmi Spallanzani, con i negozi aperti sulle 24 ore tutti i giorni. Secondo lui, questo scongiungerebbe sovraffollamenti e calche, diminuendo anche il rischio contagi. “, aaprire” perQueste le parole di, che commentano anche un weekend in cui la frenesia da shopping (e il black friday non rinviato dal governo) ha visto le strade e i centro commerciali gremirsi di persone: “I sovraffollamenti che si stanno determinando nei centri delle città per lo shopping ci devono far riflettere, senza immaginare di avere la soluzione in tasca. Mi rivolgo ai cittadini: vogliamo avere sempre più spazi di agibilità sociale? Vogliamo tornare ...

