Corsera: Ora più che mai c’è il rimpianto per la partita non giocata contro la Juventus (Di lunedì 30 novembre 2020) La vittoria per 4-0 del Napoli contro la Roma non è passata inosservata, sia perché è arrivata nel Maradona Day, ma soprattutto perché è arrivata dopo la sconfitta contro il Milan e le successive polemiche. Tutta la squadra azzurra ieri ha disputato una partita di carattere, gestendo la Roma che non sembrava essere mai scesa in campo Lozano e Insigne hanno sempre tenuto bassi Karsdorp e Spinazzola; i tre centrocampisti (menzione d’onore per Zielinski) non hanno sbagliato una scelta. Alla fine di una serata coìì però resta l’amaro in bocca, nonostante tutto, per quei tre punti lasciati a Torino Il Napoli ha giocato una grande partita ed è rientrato appieno nel mischione della zona Champions, che vede cinque squadre tra i 18 e i 17 punti. Ora più che mai c’è il rimpianto per la partita ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 30 novembre 2020) La vittoria per 4-0 del Napolila Roma non è passata inosservata, sia perché è arrivata nel Maradona Day, ma soprattutto perché è arrivata dopo la sconfittail Milan e le successive polemiche. Tutta la squadra azzurra ieri ha disputato unadi carattere, gestendo la Roma che non sembrava essere mai scesa in campo Lozano e Insigne hanno sempre tenuto bassi Karsdorp e Spinazzola; i tre centrocampisti (menzione d’onore per Zielinski) non hanno sbagliato una scelta. Alla fine di una serata coìì però resta l’amaro in bocca, nonostante tutto, per quei tre punti lasciati a Torino Il Napoli ha giocato una grandeed è rientrato appieno nel mischione della zona Champions, che vede cinque squadre tra i 18 e i 17 punti. Ora più che mai c’è ilper la...

napolista : Corsera: Ora più che mai c’è il rimpianto per la partita non giocata contro la #Juventus Il #Napoli ha giocato una… - PAntonio_T : Se si avevano dubbi su #Brunetta, ora sono completamente fugati. Come disse qualcun è più alto che intelligente ma… - LIRRIVERENTE3 : Dramma Iannelli, morto sul traguardo. Il padre: «L’arrivo non era sicuro». La gara nell’Alessandrino il 5 ottobre 2… - peterkama : Dramma Iannelli, morto sul traguardo. Il padre: «L’arrivo non era sicuro». La gara nell’Alessandrino il 5 ottobre 2… - busi_paola : RT @cornelis_man: A me importa sega, sto a casa, ma la Lombardia che torna arancione e la #Toscana ancora no mi sa di presa in giro. Eh, ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Corsera Ora I mesi più duri di Giuseppi: crolla pure la sua popolarità ilGiornale.it Milan-Fiorentina 2-0: il Diavolo scappa | Serie A News

MILAN-FIORENTINA ULTIME NEWS - Due gol nel primo tempo, di Alessio Romagnoli e Franck Kessié, per il settimo successo in nove gare di Serie A dei rossoneri ...

I mesi più duri di Giuseppi: crolla pure la sua popolarità

Ma insomma, ora la crisi del presidente del Consiglio e del suo modo di guidare il Paese è documentata da un rilevamento Ipsos-Corsera. Il gradimento per Conte è al 55 per cento: a settembre era del ...

MILAN-FIORENTINA ULTIME NEWS - Due gol nel primo tempo, di Alessio Romagnoli e Franck Kessié, per il settimo successo in nove gare di Serie A dei rossoneri ...Ma insomma, ora la crisi del presidente del Consiglio e del suo modo di guidare il Paese è documentata da un rilevamento Ipsos-Corsera. Il gradimento per Conte è al 55 per cento: a settembre era del ...