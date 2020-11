Coronavirus in Italia, ultime notizie. Locatelli (Cts): “Zone bianche? Per ora restiamo ai tre colori” (Di lunedì 30 novembre 2020) Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi Coronavirus Italia ultime notizie – Ancora in calo i nuovi casi di Coronavirus in Italia, ma influisce anche il numero di tamponi, più basso nel weekend. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime notizie sul Coronavirus in Italia di oggi, lunedì 30 novembre 2020, aggiornate in tempo reale. Ore 07.00 – Locatelli: “Zone bianche? Per ora restiamo ai tre colori” – Aggiungere una ‘zona bianca’ a zona rossa, arancione e gialla, individuando con quella un’area in ... Leggi su tpi (Di lunedì 30 novembre 2020)in, ledi oggi– Ancora in calo i nuovi casi diin, ma influisce anche il numero di tamponi, più basso nel weekend. Qui lesul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte lesulindi oggi, lunedì 30 novembre 2020, aggiornate in tempo reale. Ore 07.00 –? Per oraai tre– Aggiungere una ‘zona bianca’ a zona rossa, arancione e gialla, individuando con quella un’area in ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia 26.323 nuovi casi e altri 686 decessi #coronavirus - RaiNews : #Coronavirus: 20.648 nuovi casi, 541 morti e 176.934 tamponi da ieri - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia 20.648 nuovi casi e 541 morti #coronavirus - sapomnia : Sono 65mila i casi di positività al Sars-CoV-2 registrati al 31/10 nelle scuole italiane. Il @MIsocialTW ha rispost… - ilmeteoit : #CORONAVIRUS: l'ITALIA ha #SBAGLIATO a #CONTARE i #MORTI per #COVID. #Parla il professor #Bassetti -