“Ci hai fatto diventare tossicodipendenti” e i 15enni lo ammazzano (Di lunedì 30 novembre 2020) Svolta nelle indagini sull’omicidio avvenuto ieri a Monza. Due ragazzi fermati per l’aggressione in pieno centro. Pusher Monza (Facebook)Possibile svolta nelle indagini sull’omicidio avvenuto ieri in pieno centro a Monza. L’aggressione consumatasi intorno alle 13 ai danni di Cristian Sebastiano, 42 anni, residente nella stessa città. Numerose le coltellate che hanno raggiunto l’uomo anche al collo, provocandogli, di fatto, la morte sul colpo. Le testimonianze di alcuni residenti e il sostegno delle telecamere di sorveglianza attive in zona, hanno portato a due fermi. Sono due ragazzi, di 14 e 15 anni, i possibili aggressori dell’uomo. La motivazione fornita da uno dei due, ancora tutta da verificare, descrive una sorta di vendetta. L’uomo infatti era un pusher, e i due ragazzi si rifornivano presso di lui per le sostanze stupefacenti di cui fanno ... Leggi su chenews (Di lunedì 30 novembre 2020) Svolta nelle indagini sull’omicidio avvenuto ieri a Monza. Due ragazzi fermati per l’aggressione in pieno centro. Pusher Monza (Facebook)Possibile svolta nelle indagini sull’omicidio avvenuto ieri in pieno centro a Monza. L’aggressione consumatasi intorno alle 13 ai danni di Cristian Sebastiano, 42 anni, residente nella stessa città. Numerose le coltellate che hanno raggiunto l’uomo anche al collo, provocandogli, di, la morte sul colpo. Le testimonianze di alcuni residenti e il sostegno delle telecamere di sorveglianza attive in zona, hanno portato a due fermi. Sono due ragazzi, di 14 e 15 anni, i possibili aggressori dell’uomo. La motivazione fornita da uno dei due, ancora tutta da verificare, descrive una sorta di vendetta. L’uomo infatti era un pusher, e i due ragazzi si rifornivano presso di lui per le sostanze stupefacenti di cui fanno ...

