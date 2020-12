"Ci ha trascinato nella tossicodipendenza". Due minori fermati per l'omicidio di un 42enne (Di lunedì 30 novembre 2020) Venti ferite, inferte con un coltello da cucina, quando era a pochi passi dalla casa dove viveva con i genitori. È morto così, in un pomeriggio di fine novembre, Cristian Sebastiano, 42enne di Monza, con vari precedenti legati allo spaccio. Era in fin di vita quando il suo corpo è stato notato da un passante, che ha allertato il 112. I soccorritori, arrivati sul posto, non hanno potuto fare altro che accertarne la morte. Fatali sono stati due colpi che gli hanno rescisso la giugulare. Per trovare i suoi presunti assassini - che, stando alle prime ricostruzioni, lo hanno atteso, colpito fino a ucciderlo e poi sono riusciti a dileguarsi velocemente - ci sono volute poche ore. L’analisi delle telecamere di sorveglianza è stata determinante. Sono due i fermati ma non hanno un nome. Non lo possono avere, perché la loro identità va tutelata. Perché sono ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 30 novembre 2020) Venti ferite, inferte con un coltello da cucina, quando era a pochi passi dalla casa dove viveva con i genitori. È morto così, in un pomeriggio di fine novembre, Cristian Sebastiano,di Monza, con vari precedenti legati allo spaccio. Era in fin di vita quando il suo corpo è stato notato da un passante, che ha allertato il 112. I soccorritori, arrivati sul posto, non hanno potuto fare altro che accertarne la morte. Fatali sono stati due colpi che gli hanno rescisso la giugulare. Per trovare i suoi presunti assassini - che, stando alle prime ricostruzioni, lo hanno atteso, colpito fino a ucciderlo e poi sono riusciti a dileguarsi velocemente - ci sono volute poche ore. L’analisi delle telecamere di sorveglianza è stata determinante. Sono due ima non hanno un nome. Non lo possono avere, perché la loro identità va tutelata. Perché sono ...

