Bufera su Conte: «Rimpasto? Non rincorriamo ambizioni personali…». Palazzo Chigi smentisce, ma i renziani sono già sul piede di guerra (Di lunedì 30 novembre 2020) Rischia di scatenare nuovi scontri nel governo il colloquio del premier Giuseppe Conte sul Corriere della Sera, già parzialmente smentito da Palazzo Chigi per i passaggi al vetriolo sulle ipotesi di Rimpasto e le pressioni interne, a cominciare da Italia viva. Il Corriere riporta una dichiarazione netta del premier che sembra respingere ogni ipotesi di rivedere la squadra di governo: «Non possiamo rincorrere le ambizioni di qualcuno che spera in ruoli più importanti – avrebbe detto Conte. E su Renzi, considerato il capofila delle manovre, Conte sottolinea che forse, «avendo fondato un partito nuovo, non ha ottenuto i risultati che sperava». Una ricostruzione smentita da fonti vicine a Palazzo Chigi e riportate da Ansa. «In merito ... Leggi su open.online (Di lunedì 30 novembre 2020) Rischia di scatenare nuovi scontri nel governo il colloquio del premier Giuseppesul Corriere della Sera, già parzialmente smentito daper i passaggi al vetriolo sulle ipotesi die le pressioni interne, a cominciare da Italia viva. Il Corriere riporta una dichiarazione netta del premier che sembra respingere ogni ipotesi di rivedere la squadra di governo: «Non possiamo rincorrere ledi qualcuno che spera in ruoli più importanti – avrebbe detto. E su Renzi, considerato il capofila delle manovre,sottolinea che forse, «avendo fondato un partito nuovo, non ha ottenuto i risultati che sperava». Una ricostruzione smentita da fonti vicine ae riportate da Ansa. «In merito ...

