Biathlon | Dominik Windisch e Thomas Bormolini raggiungono i compagni di squadra per la seconda tappa a Kontiolahti

Arrivano nuovi rinforzi a Kontiolahti tra le fila della Nazionale italiana di Biathlon, impegnata in Finlandia per le prime due tappe stagionali della Coppa del Mondo 2020-2021. Dominik Windisch e Thomas Bormolini, costretti a saltare le gare dell'ultimo weekend a causa di problematiche legate al Covid-19, hanno infatti raggiunto finalmente la località finnica portando a quota 5 i componenti della selezione tricolore maschile che prenderà parte alle prossime gare in programma tra giovedì 3 e domenica 6 dicembre. I due azzurri, pronti a debuttare ufficialmente in gara nella nuova stagione, si aggiungono al terzetto composto da Lukas Hofer, Didier Bionaz e Patrick Braunhofer. Confermata in toto invece la squadra femminile formata da Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Nicole ...

Saranno cinque gli azzurri in gara (come le ragazze) per la seconda tappa di Coppa del Mondo: l'iridato della mass ha 'risolto' il caso Covid.

