Morte di Maradona | Napoli in campo stasera con la maglia stile Argentina

Leggi su ildenaro

(Di domenica 29 novembre 2020) Ilgiocherà la partita dicontro la Roma indossando unaa righe verticali bianco azzurre simile alladell’, in onore di Diego Armando. A confermarlo è il Calcio, che in una nota spiega: “Un anno fa, insieme a Kappa, abbiamo pensato di disegnare una specialegioco che ricordasse Diego, la sua amatae il fortissimo legame con la gente di. Insieme speravamo che Diego potesse vederla, magari indossarla ed emozionarsi con noi. La presentazione del nuovo kit era già stata concordata per la nona giornata di campionato, in occasione del match Ssc-Roma. La Kombat che sarà indossata ...