LIVE Mike Tyson-Roy Jones jr in DIRETTA: in corso i sottoclou, poi toccherà ad Iron Mike (Di domenica 29 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione dell’incontro – Quanto guadagnano i due pugili? – Il regolamento dell’incontro – Chi è Mike Tyson? – Chi è Roy Jones Jr. 4.33 Roy Jones jr, americano, è in possesso anche del passaporto russo, concessogli dall’amico Vladimir Putin. Il tutto per agevolare gli interessi commerciali ed economici nell’Est Europa. 4.30 L’incontro durerà 8 round da 2 minuti ciascuno. L’arbitro dovrà interrompere l’incontro in caso di sangue copioso o qualora veda uno dei contendenti in evidente difficoltà fisica. 4.28 Quella tra Tyson e Jones sarà un’esibizione, anche se la WBC ha deciso di mettere in palio una cintura verde speciale definita “Frontline Battle”. 4.27 Attualmente allo Staples Center ... Leggi su oasport (Di domenica 29 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione dell’incontro – Quanto guadagnano i due pugili? – Il regolamento dell’incontro – Chi è? – Chi è RoyJr. 4.33 Royjr, americano, è in possesso anche del passaporto russo, concessogli dall’amico Vladimir Putin. Il tutto per agevolare gli interessi commerciali ed economici nell’Est Europa. 4.30 L’incontro durerà 8 round da 2 minuti ciascuno. L’arbitro dovrà interrompere l’incontro in caso di sangue copioso o qualora veda uno dei contendenti in evidente difficoltà fisica. 4.28 Quella trasarà un’esibizione, anche se la WBC ha deciso di mettere in palio una cintura verde speciale definita “Frontline Battle”. 4.27 Attualmente allo Staples Center ...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Mike Tyson vs Roy Jones Jr., l’incontro di boxe più atteso di questa particolare stagione. Allo Staples Center di Los Angeles è tut ...

