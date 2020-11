Irene Capuano fidanzata Francesco Arca | un passato in tv

Leggi su youmovies

(Di domenica 29 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.: come si sono conosciuti i due? Tutto ruota attorno a un noto programma televisivo.è uno che può essere definito uno degli attori della nuova generazione e che si sta mettendo molto in mostra in quest’ultimo periodo. Infatti è tra i protagonisti di ‘Vite in fuga’, la serie