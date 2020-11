Inter, il patto scudetto funziona: decisivo il confronto squadra-tecnico dopo il Real (Di domenica 29 novembre 2020) dopo l’orrenda prestazione di mercoledì sera contro il Real Madrid, è andato in scena un confronto tra l’Inter e Conte nello spogliatoio dopo la brutta prestazione contro il Real Madrid, l’Inter rialza la testa vincendo e convincendo contro il Sassuolo. I nerazzurri si sono ritrovati. Impossibile che quella contro le merengues fosse davvero l’Inter di Conte, troppo brutta per essere vero. Ma allora cosa è successo in così pochi giorni? Come ha confermato lo stesso Lautaro Martinez, la squadra ha parlato con il tecnico stringendo una sorta di “patto scudetto”. Come spiega La Gazzetta dello Sport, quel che c’e? dietro a questa convincente vittoria, e? il racconto di quanto avvenuto ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 29 novembre 2020)l’orrenda prestazione di mercoledì sera contro ilMadrid, è andato in scena untra l’e Conte nello spogliatoiola brutta prestazione contro ilMadrid, l’rialza la testa vincendo e convincendo contro il Sassuolo. I nerazzurri si sono ritrovati. Impossibile che quella contro le merengues fosse davvero l’di Conte, troppo brutta per essere vero. Ma allora cosa è successo in così pochi giorni? Come ha confermato lo stesso Lautaro Martinez, laha parlato con ilstringendo una sorta di “”. Come spiega La Gazzetta dello Sport, quel che c’e? dietro a questa convincente vittoria, e? il racconto di quanto avvenuto ...

