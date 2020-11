Insigne sblocca con un gioiello su punizione | la sua dedica è a Diego Il video

GiovanniManco4 : Il destino ha una puntualità pazzesca. La sblocca Insigne, un figlio di Napoli, su punizione, a giro, sotto la curv… - MarcoDiMaro : Primo tempo solo Napoli in campo. La sblocca una magia di Insigne su punizione. Lozano imprendibile: causa 2 infor… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 VIDEO – Napoli-Roma 1-0, Insigne sblocca il match con un una grande pun… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FOTO SSCN - Napoli-Roma, Lorenzo Insigne sblocca il match e dedica il gol a Maradona - susydigennaro : RT @napolimagazine: FOTO SSCN - Napoli-Roma, Lorenzo Insigne sblocca il match e dedica il gol a Maradona -

Ultime Notizie dalla rete : Insigne sblocca

alfredopedulla.com

Buona chance anche per Insigne ma la palla non entra. Al 19' occasione per Zielinski ma la palla è troppo centrale. Ci vorrebbe una magia per sbloccare il risulato di una partita con poche emozioni.Termina il primo tempo di Napoli-Roma. La sblocca un gran gol di Insigne. Tanti problemi per la Roma, prima Mancini e poi Veretout vittime di problemi fisici.