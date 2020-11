‘Gf Vip 5’ | una battuta di Selvaggia Roma scatena le confidenze super h0t di Giacomo Urtis e Giulia Salemi su… Tommaso Zorzi! Video

Leggi su isaechia

(Di domenica 29 novembre 2020)Zorzi è stato protagonista di un momento di trash ad alto tasso erotico nella Casa del Gf Vip 5. I concorrenti, reclusi ormai da settanta giorni, sono sempre più complici e in alcuni casi, si lasciano andare aanche piuttosto intime. In questo caso, oggetto del discorso è stato Zorzi. Il tutto ha preso il via da unaironica diche ha ammesso di aver visto l’influencer completamente nudo: “Amore ti ho visto tutto, ma proprio tutto“. “Ti è piaciuto?“, ha ribattuto ironicamente Zorzi, al che laha preferito rispondere con una sottile frecciatina: “Ho visto tutto, ma non ho visto niente“, alludendo alle sue dimensioni poco vistose. Così, stando al gioco,ha chiesto aiuto alla sua amica...