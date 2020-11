“De Luca inventa posti audio fasulli”, l’audio di un infettivologo salernitano pubblicato da Il Fatto quotidiano (Di domenica 29 novembre 2020) “Il presidente De Luca ha la sua ragnatela. Se escono fuori i dati veri la gente va nel panico”. È un estratto di un audio pubblicato questa mattina su Il Fatto quotidiano, il giornale diretto da Travaglio. A parlare è un modo infettivologo salernitano. Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di domenica 29 novembre 2020) “Il presidente Deha la sua ragnatela. Se escono fuori i dati veri la gente va nel panico”. È un estratto di unquesta mattina su Il, il giornale diretto da Travaglio. A parlare è un modo. Consiglia

borghi_claudio : Se devono prendere DE LUCA JR. a dire queste enormi balle significa che le cose non stanno andando bene. #NoMes… - enpaonlus : Dopo 5 anni dall’adozione, viene rifiutato dalla famiglia come un pacco. Ma il cane Dart non smette d…… - enpaonlus : Una casa per la piccola PIGNA! @AdozioniX @fatina909 @Luca_15_5 @MunaronLuisella @cotrozzi_lisa @B16Antonella… - CarlaLericette : E anzi bisogna che la Magistratura apra un fascicolo in Procura e più siamo a dirgli MEDICI FARABUTTI più De Luca t… - TerniLife : Assestamento di bilancio, De Luca (M5S): 'Per la giunta la facciata di Palazzo Donini viene prima della salute degl… -

Ultime Notizie dalla rete : “De Luca Il colesterolo Ldl oggi si tratta in base alla classe di rischio Yahoo Notizie