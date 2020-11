Coronavirus, lo studio del San Raffaele dimostra che nel continente asiatico i decessi sono in minore quantità (Di domenica 29 novembre 2020) Lo dice uno studio condotto da un team di ricerca italiana. In Asia i morti per Covid-19 sarebbero meno rispetto all’Europa. Covid, perché in Asia la mortalità è più bassa rispetto all’Europa su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 29 novembre 2020) Lo dice unocondotto da un team di ricerca italiana. In Asia i morti per Covid-19 sarebbero meno rispetto all’Europa. Covid, perché in Asia la mortalità è più bassa rispetto all’Europa su Notizie.it.

AIRC_it : Stando ai risultati di uno studio britannico, recentemente pubblicati sulla rivista Lancet, la pandemia di coronavi… - ladyonorato : L’immunità al Covid c’è eccome. Lo dimostra lo studio più completo mai realizzato: - fattoquotidiano : Coronavirus, lo studio: “Una persona su cinque sviluppa disturbi psichiatrici dopo la diagnosi di Covid” - gio551 : RT @RaiNews: #coronavirus #covid10 #scuola, da uno studio Tuttoscuola emerge che per il tempo pieno per tutti servono 2,8 miliardi https:/… - danieledv79 : RT @RaiNews: #coronavirus #covid10 #scuola, da uno studio Tuttoscuola emerge che per il tempo pieno per tutti servono 2,8 miliardi https:/… -