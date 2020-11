Chiesa, la Messa rinnovata: da oggi cambia il Padre Nostro, e non solo (Di domenica 29 novembre 2020) Tra le novità apportate dalla Chiesa alla liturgia, il nuovo verso del Padre Nostro e la possibilità di seguire online le lezioni di catechismo. I rinnovamenti della Chiesa oggi è la prima domenica di Avvento, e, con l’entrata in vigore del nuovo Messale, osserviamo un cambiamento tanto nella forma quanto nella sostanza della celebrazione. L’arcivescovo, cardinale Giuseppe Betori, ha fornito a tutti i parroci le indicazioni necessarie per preparare ai rinnovamenti della liturgia. In primis, ha destato molta curiosità quello che riguarda il Padre Nostro: nella preghiera, “non indurci in tentazione” diventa “non abbandonarci alla tentazione”. cambia il Padre Nostro, e non ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 29 novembre 2020) Tra le novità apportate dallaalla liturgia, il nuovo verso dele la possibilità di seguire online le lezioni di catechismo. I rinnovamenti dellaè la prima domenica di Avvento, e, con l’entrata in vigore del nuovole, osserviamo unmento tanto nella forma quanto nella sostanza della celebrazione. L’arcivescovo, cardinale Giuseppe Betori, ha fornito a tutti i parroci le indicazioni necessarie per preparare ai rinnovamenti della liturgia. In primis, ha destato molta curiosità quello che riguarda il: nella preghiera, “non indurci in tentazione” diventa “non abbandonarci alla tentazione”.il, e non ...

