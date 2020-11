Cesena-Modena, le ultime su formazioni e dove vederla (Di domenica 29 novembre 2020) Cesena–Modena si giocherà oggi alle 17.30, al “Dino Manuzzi” di Cesena. Le due squadre daranno vita ad uno scontro playoff che però è anche sentitissimo come derby regionale, valido per la tredicesimo giornata del Girone B di Serie C. Il momento del Cesena Cesena ancora un po’ altalenante, alterna larghe vittorie a sconfitte e pareggi. L’ultima gara l’ha vista pareggiare per 2-2 sul campo del Matelica, mentre nella giornata precedente aveva rifilato un netto 4-0 al Ravenna. L’ultima sconfitta risale al 2 novembre, quando il Padova sconfisse il Cesena in casa per 2-0. L’uomo del momento è sicuramente Bortolussi: in Italia solo Ibrahimovic e lui hanno raggiunto la doppia cifra di gol. Con lo svedese fermo vorrà certamente agguantare lo scettro di cannoniere d’Italia. Il momento ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 29 novembre 2020)si giocherà oggi alle 17.30, al “Dino Manuzzi” di. Le due squadre daranno vita ad uno scontro playoff che però è anche sentitissimo come derby regionale, valido per la tredicesimo giornata del Girone B di Serie C. Il momento delancora un po’ altalenante, alterna larghe vittorie a sconfitte e pareggi. L’ultima gara l’ha vista pareggiare per 2-2 sul campo del Matelica, mentre nella giornata precedente aveva rifilato un netto 4-0 al Ravenna. L’ultima sconfitta risale al 2 novembre, quando il Padova sconfisse ilin casa per 2-0. L’uomo del momento è sicuramente Bortolussi: in Italia solo Ibrahimovic e lui hanno raggiunto la doppia cifra di gol. Con lo svedese fermo vorrà certamente agguantare lo scettro di cannoniere d’Italia. Il momento ...

