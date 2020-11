Violenza donne, calo di accessi ai Pronto soccorso: c’è grande problema del ‘sommerso’ (Di sabato 28 novembre 2020) ROMA – “La prevalenza e la gravità degli episodi di violenza psicologica e sessuale sulle donne da parte del marito o compagno sono sicuramente sottostimati dall’analisi dei verbali del Pronto Soccorso, perché non vengono sempre denunciati dalla donna stessa o perché non vengono adeguatamente indagati da parte degli operatori sanitari”. E’ un’affermazione che denuncia il grande problema del “sommerso” sulla violenza di genere quella che, alla Dire, Catia Morellato, specialista in Medicina Interna che dal 2001 lavora presso il Pronto Soccorso di Montebelluna, Azienda ulss n. 2 Marca Trevigiana, ha rilasciato, proprio in virtù del suo impegno in prima linea per l’accoglienza delle donne che arrivano in ospedale dopo aver subito maltrattamenti. Leggi su dire (Di sabato 28 novembre 2020) ROMA – “La prevalenza e la gravità degli episodi di violenza psicologica e sessuale sulle donne da parte del marito o compagno sono sicuramente sottostimati dall’analisi dei verbali del Pronto Soccorso, perché non vengono sempre denunciati dalla donna stessa o perché non vengono adeguatamente indagati da parte degli operatori sanitari”. E’ un’affermazione che denuncia il grande problema del “sommerso” sulla violenza di genere quella che, alla Dire, Catia Morellato, specialista in Medicina Interna che dal 2001 lavora presso il Pronto Soccorso di Montebelluna, Azienda ulss n. 2 Marca Trevigiana, ha rilasciato, proprio in virtù del suo impegno in prima linea per l’accoglienza delle donne che arrivano in ospedale dopo aver subito maltrattamenti.

