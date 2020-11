Vergogna a Torino, pedofilo molestava i ragazzini col fisico scolpito e di famiglie disagiate (Di sabato 28 novembre 2020) Offriva ai ragazzini che frequentavano il giardino davanti alla sua abitazione ricariche telefoniche, pacchetti di sigarette e altri piccoli regali. Tutto in cambio di favori sessuali. I poliziotti hanno arrestato un 62enne residente alla periferia di Torino al termine di un’indagine durata circa due anni. Torino, il racconto di un ragazzino Gli accertamenti erano iniziati nell’ottobre 2018 a seguito di una segnalazione alle forze dell’ordine di un cittadino. Aveva raccontato di essere stato contattato al citofono di casa da un ragazzino che gli aveva chiesto chi fosse «il pedofilo con la testa pelata che abita al piano di sotto» che lo aveva molestato. Il ragazzino, che all’epoca dei fatti aveva 14 anni, gli aveva confidato che non era la prima volta che l’individuo lo contattava. Gli chiedeva di andare a comprare le ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 28 novembre 2020) Offriva aiche frequentavano il giardino davanti alla sua abitazione ricariche telefoniche, pacchetti di sigarette e altri piccoli regali. Tutto in cambio di favori sessuali. I poliziotti hanno arrestato un 62enne residente alla periferia dial termine di un’indagine durata circa due anni., il racconto di un ragazzino Gli accertamenti erano iniziati nell’ottobre 2018 a seguito di una segnalazione alle forze dell’ordine di un cittadino. Aveva raccontato di essere stato contattato al citofono di casa da un ragazzino che gli aveva chiesto chi fosse «ilcon la testa pelata che abita al piano di sotto» che lo aveva molestato. Il ragazzino, che all’epoca dei fatti aveva 14 anni, gli aveva confidato che non era la prima volta che l’individuo lo contattava. Gli chiedeva di andare a comprare le ...

SecolodItalia1 : Vergogna a Torino, pedofilo molestava i ragazzini col fisico scolpito e di famiglie disagiate … - ocsecnarf1 : RT @allegriallen: @PeppinInter Se Gianluca Pessotto avesse giocato altrove, e non nella Juve, non si sarebbe lanciato, per la vergogna, da… - Daniela_torino : #Ciriodimettiti vergogna! Il #Piemonte diventa zona arancione e la giunta regionale vuole comunque tenere i ragazzi… - allegriallen : @PeppinInter Se Gianluca Pessotto avesse giocato altrove, e non nella Juve, non si sarebbe lanciato, per la vergogn… - Sndr201 : Cabrini: 'Maradona sarebbe ancora qui con noi se fosse venuto a Torino, perché l'ambiente lo avrebbe salvato'. Pri… -

Ultime Notizie dalla rete : Vergogna Torino Inceneritore del Gerbido di Torino: l'ennesima vergogna Rivista Italiani Foto e cartelli solidali con la maestra licenziata per il video diffuso dall’ex

tà, per dire no ad episodi come quello che ha coinvolto la maestra di Torino. Licenziata dopo che contenuti “intimi” che la riguardavano sono stati diffusi dall’ex compagno. Una foto, quella realizzat ...

A Torino raddoppiati i pasti serviti dalle mense francescane

Sono oltre 300 mila i pasti caldi serviti dall’inizio dell’emergenza ad oggi nelle 15 mense francescane sostenute dal progetto solidale dell’Antoniano “Operazione Pane”, il 45% in più rispetto allo st ...

tà, per dire no ad episodi come quello che ha coinvolto la maestra di Torino. Licenziata dopo che contenuti “intimi” che la riguardavano sono stati diffusi dall’ex compagno. Una foto, quella realizzat ...Sono oltre 300 mila i pasti caldi serviti dall’inizio dell’emergenza ad oggi nelle 15 mense francescane sostenute dal progetto solidale dell’Antoniano “Operazione Pane”, il 45% in più rispetto allo st ...