Valeria Marini choc a Verissimo: “Anche io truffata” (Di sabato 28 novembre 2020) Valeria Marini parla della fine della sua storia d’amore con Gianluigi Martino a Verissimo su Calale 5 Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ?Valeria?Marini????? (@ValeriaMarini) Valeria Marini è stata oggi ospite a Verissimo, la trasmissione di Silvia Toffanin su Canale 5. La soubrette in questi ultimi giorni è stata protagonista L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 28 novembre 2020)parla della fine della sua storia d’amore con Gianluigi Martino asu Calale 5 Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ?????? (@è stata oggi ospite a, la trasmissione di Silvia Toffanin su Canale 5. La soubrette in questi ultimi giorni è stata protagonista L'articolo proviene da YesLife.it.

Marabolzano1 : Valeria Marini deve aver imparato una parola nuova che ha ripetuto 4 volte in questi primi 4 minuti di intervista I… - GloriaVeronesi : Ma esattamente, Valeria Marini che lavoro svolge?#verissimo - MorronePinuccia : Ma Valeria marini quando racconta la truffa della mamma non è lineare - melodyice_ : Oddio che fatica sentire valeria marini che per dire una cosa ci mette 100 anni #verissimo - nickginetti : Valeria Marini ???????????? #Verissimo -